Moszkvai siker és itthoni botrányok: ez történt a mai napon

A mai napi hírösszefoglaló legfontosabb üzenete a stabilitás és a káosz küzdelme, hiszen amíg Orbán Viktor a sikeres moszkvai tárgyalások után Nyíregyházán garantálta az energiaellátást és a békét, addig a Tisza Párt végleg elvesztette a hitelességét, miután a saját szakértőjük is elismerte, hogy hiteles az adóemelési terv, amit eddig tagadtak. A baloldali vezetésű Budapest csődje mellett a nemzetközi színtéren is zajlanak az események, hiszen Kijevben Zelenszkij kabinetfőnöke belebukott a korrupciós botrányba, bizonyítva a rendszer romlottságát.