Veszélyes tervek: a tiszás megszorítócsomag miatt hosszabbítják meg a konzultációt

A kormány döntése értelmében Vitályos Eszter bejelentése szerint a kabinet meghosszabbítja a válaszadás lehetőségét, mivel a napvilágra került tiszás megszorítócsomag minden eddiginél súlyosabb fenyegetést jelent a magyar családokra nézve. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a nemzeti konzultáció kitöltése most kulcsfontosságú, hiszen a Tisza Párt terveire még Bokros Lajos is elégedetten csettintene, ezért elengedhetetlen, hogy mindenki kifejezze a véleményét a baloldali megszorítócsomaggal kapcsolatban, és aki még nem tette, az december 7-ig megteheti a kitöltést.