90 milliárdos lélegeztetőgép: Európa hitelből finanszírozza Ukrajna államcsődjét

A józan ész győzelmeként értékelhető, hogy az EU-csúcson lekerült a napirendről az orosz magán- és állami vagyon elkobzása, amely Orbán Viktor szerint már induláskor „halott ügy” volt. Bár a közösség 90 milliárd eurós hitelt vesz fel Ukrajna támogatására, Magyarország és a V4-ek többsége (Szlovákia és Csehország) sikeresen kimaradt ebből a kötelezettségvállalásból.

Az újságírók rámutatnak a brüsszeli „mestertervre”: a hanyatló német autóipart haditermelésre akarják átállítani, hogy az Európában gyártott fegyvereket Ukrajnában értékesítsék.

Bayer Zsolt hangsúlyozza: a „zöld átállás” álságos, hiszen miközben a helyi gazdákat ellehetetlenítik és vízágyúkkal oszlatják, addig a környezetszennyező módon szállított dél-amerikai élelmiszerek előtt megnyitnák a piacokat a Mercosur-egyezménnyel.

Az adás végkicsengése szerint Európa ideológiai csapdába került, és a saját gazdasági önfeladása árán is a háború eszkalációját erőlteti, miközben Magyarország a saját hadereje megerősítésére és a béke fenntartására koncentrál.