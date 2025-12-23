A hétvégi háborúellenes gyűlést a Hír TV felületein nézték a legtöbben

Déri Stefi: ,,Nagyon örülök, hogy a HírTV csapata ilyen remekül helytállt és ilyen fantasztikus produkciót készített. Akkor, amikor Mark Rutte a NATO főtitkára megint megszólal, egyébként pont a napokban beszél arról, hogy az európai országok készen állnak arra, hogy Ukrajnába katonákat küldjenek, akkor azt gondolom, hogy ezek a mondatok borzasztóan veszélyesen hangoznak és nem szabad hagynunk, hogy ez a háborús pszichózis, ez még tovább gerjedjen, úgyhogy én örülök, hogy a HírTV is a békepártiak hangját erősíti."