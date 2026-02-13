Német cégek profitálhatnak az Ukrajnának nyújtott uniós hitelből

Kocsis Máté: "Mit jelent az, hogy odaküldjük Ukrajnába? Azt jelenti, hogy Ukrajnában német cégek fogják vinni az állam működéséhez szükséges informatikai szolgáltatásokat, német cégek fogják vinni újjáépítéshez szükséges építő ipari cégeket, német cégek fogják vinni a kórházak fejlesztésére szolgáló elektronikai, vagy orvostechnikai eszközöket, és hosszan sorolhatnám. A németek nem hülyék. Hát ők arra gondoltak: dobjunk össze egy halom pénzt Ukrajnára hivatkozva amit majd ott elköltenek az Ukránok: náluk."