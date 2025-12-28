A kórházak 50 százalékát bezárná az SZDSZ egykori elnöke

Be kellene zárni a kórházak felét - erről beszélt Kóka János egy podcastben. Az SZDSZ egykori elnöke szerint ezzel a magyar embereknek tennének jót. A Magyar Nemzet pedig arra hívta fel a figyelmet: Kóka János több szálon is kapcsolódik a Tisza Párthoz, kijelentését pedig számos helyen megerősítette.
