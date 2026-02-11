A kijevi bunker mélyén már nem a térképeket nézik, hanem a magyar miniszterelnök fotóját. Volodimir Zelenszkij, a nyugati elit által felpumpált színész-politikus rájött a keserű igazságra: hiába öntik a milliárdokat a feneketlen zsákba, hiába követel vadászgépeket és rakétákat, amíg Európa szívében van egy erős vezető, aki kimondja a tiltott szót – Béke –, addig az ő háborús gépezete akadozik. A Zelenszkij-terv valójában nem más, mint a "Béketábor" felszámolása.