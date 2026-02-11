Nem ismernek kegyelmet a tolvajok: A síró ötéves sem érdekelte a visszaeső bűnözőt, aki hidegvérrel hajtott el

Hátborzongató autólopás rázta meg Sülysáp nyugalmát, ahol a bűnözői gátlástalanság új szintjét tapasztalhatták meg a lakók. A Pest vármegyei településen egy bölcsőde elől vitték el a járművet, miközben a hátsó ülésen egy ötéves gyermek utazott, akit a visszaeső bűnöző később egy élelmiszerbolt előtt rakott ki. A rendőrség hajtóvadászatot indított, és rekordidő alatt, Újszászon fogta el a tettest, aki ellen kiskorú veszélyeztetése és jármű önkényes elvétele miatt indult eljárás.