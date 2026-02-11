Idegen ágyban ébredt, és nem emlékezett semmire: „Az ördög bódítószere” szedi áldozatait a budapesti éjszakában – Sokkoló részletek!

Üdvözöljük a budapesti éjszaka sötét oldalán, ahol a fiatal férfi eltűnik, majd egy teherhajó kamerája egy vízbe eső testet rögzít. A 18 éves Egressy Mátyás esete sokkolta az országot: a fiú vélhetően egy "rossz mozdulat" vagy inkább egy kábítószerrel összefüggő eseménysor áldozata lett. A másik véglet: egy lány, aki idegen ágyban ébred, és a második pohár után képszakadása van. A közös nevező a GHB okozta tudatzavar, azaz a hírhedt Gina. Ez a szer a „Láthatatlan Hóhér”: folyékony állapotú, íztelen, szagtalan, és elég egy pillanatnyi figyelmetlenség, hogy a poharunkba kerüljön. Dr. Czakler Éva oxyológus szerint ez orosz rulett: nagyon kis mennyiség is iszonyatos hatást gyakorol, a túladagolás pedig légzésleálláshoz vezethet. A drog retrográd amnéziát okoz, vagyis kiradírozza az emlékezetet, így az áldozat nyitott szemmel, rongybabaként fekszik, miközben szexuális abúzus vagy kifosztás áldozatává válik.