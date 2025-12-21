NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
„A sok disznó böllért győz” – Az Alapjogokért Központ friss mérése szerint stabil a jobboldali előny

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője a HírTV Vezércikk Café című műsorában ismertette intézetük legfrissebb közvélemény-kutatási adatait. Véleménye szerint a magyar választók az elmúlt másfél évtizedben tudatosan kerülték el a „Brüsszelből küldött bölléreket”, és a 2026-os választásokhoz közeledve is egyre magabiztosabb jobboldali előny körvonalazódik a Tisza Párttal szemben.

Zila János adásunkban éles metaforával élve a magyar választókat olyan „sertésekhez” hasonlította, akik az elmúlt 15-16 évben nem szaladtak bele a brüsszeli „húsüzemből” küldött böllérek késeibe, hanem sorra kikerülték őket.

 

 

