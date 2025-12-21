„A sok disznó böllért győz” – Az Alapjogokért Központ friss mérése szerint stabil a jobboldali előny

Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője a HírTV Vezércikk Café című műsorában ismertette intézetük legfrissebb közvélemény-kutatási adatait. Véleménye szerint a magyar választók az elmúlt másfél évtizedben tudatosan kerülték el a „Brüsszelből küldött bölléreket”, és a 2026-os választásokhoz közeledve is egyre magabiztosabb jobboldali előny körvonalazódik a Tisza Párttal szemben.