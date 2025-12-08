Brutálisan megsarcolná a magyar családokat a Tisza Párt

Lentner Csaba, közgazdász, professzor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: ,,Azokat a kedvező folyamatokat, amelyek az elmúlt 15 évben a családok jövedelemgyarapodása tekintetében keletkeztek, lényegében teljes egészében megszüntetné. Csak a járulékkedvezményekkel és az adókulcsoknak a progresszívvá tételével egy kétgyermekes, átlagos fizetést élvező családnál akár 1 millió forint is lehetne a veszteség, míg a több gyermekes családoknál a kedvezményeknek az átrendezése, megszüntetése több millió forintot jelentene.”

Lentner Csaba szerint a jelentős pénzkiesést csak akkor tudnák pótolni a családok, ha plusz munkát vállalnának, ugyanis összességében akár 30-40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük.

A Tisza ráadásul az édesanyáknak járó juttatást is elvenné, hasonlóan a Bokros-csomag intézkedéséhez – erre már a családokért felelős államtitkár hívta fel a figyelmet.