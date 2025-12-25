Bakondi és Maróth: A migráció és a konzumidiotizmus harapófogójában a kereszténység

A kereszténység jövője talán sosem volt még annyira bizonytalan a vén kontinensen, mint éppen napjainkban. A stúdióban Bakondi György és Maróth Miklós professzor arra a kényes kérdésre keresték a választ, hogy a tömeges bevándorlás miként alakítja át visszafordíthatatlanul a társadalmunkat. Sokan úgy érzik, hogy ősi, keresztény gyökerű hagyományok tűnnek el nyomtalanul a plázák zajában. Eközben az európai kultúra védelme szinte lehetetlen küldetésnek tűnik a közöny tengerében. Az iszlám hitvallása és közösségformáló ereje ugyanis sokkal vitalitásabbnak tűnik a miénknél. Félő, hogy a szent ünnepünk végleg csupán egy lélektelen kereskedelmi ünnep marad. A vendégek szerint a muszlim közösségek identitása megingathatatlan, ami éles kontrasztban áll a nyugati világ válságával.