A 2025-ös évre mindenki számára világossá vált, hogy a béke és biztonság nem magától értetődő ajándék, hanem kőkemény küzdelem eredménye. Hidvéghi Balázs évértékelőjében rámutatott, hogy az elhibázott brüsszeli döntések sorozata hogyan rengette meg alapjaiban a kontinenst, miközben a magyar kormány gátként áll a káosz előtt. A brüsszeli elit felelőssége megkérdőjelezhetetlen abban a folyamatban, amely során a válságok uralják az európai mindennapokat, de hazánk köszöni szépen, nem kér ebből a rombolásból. Az államtitkár szavai nem hagynak kétséget: míg Nyugaton a bizonytalanság az úr, nálunk a stabilitás védelme az első.