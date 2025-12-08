Császár Attila mattot adott: a Tisza vezére dadogva menekült

A politikai lufi kipukkadásának legkínosabb pillanatait hozta el Magyar Péter számára a valósággal való találkozás. A kíméletlen szembesítést Császár Attila végezte el, aki profizmusával nem hagyta, hogy a Tisza Párt önjelölt megváltója a szokásos módon mellébeszéljen. A felvételen feketén-fehéren sorakoznak a hazugságok, amelyek végül egy történelmi léptékű lebukáshoz vezettek a kamerák kereszttüzében. A közmédia munkatársa tűpontos kérdései nyomán rajzolódott ki ez a brutális lebukás videón, amelyben a Tisza Párt vezetője végérvényesen belegabalyodott saját, zavaros ellentmondásaiba.