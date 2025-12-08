Egy magyar mérnöknek is kulcsszerepe volt Lando Norris világbajnoki győzelmében

Hiába aratta 71. Formula–1-es futamgyőzelmét Max Verstappen Abu-Dzabiban, a 2025-ös világbajnoki címet Lando Norris szerezte meg: a McLaren brit versenyzője hetedik idényében felért a csúcsra, miután végig szoros csatában küzdött a címvédő hollanddal és csapattársával, Oscar Piastrival. Az ausztrál pilóta másodikként zárt, de esélye sem volt, hogy mindkét riválisát megelőzze, így a futam izgalmas taktikai harcai és látványos előzései végül Norris sikere felé billentették a mérleget, a négyszeres világbajnok pedig mindössze két ponttal maradt le sorozatbeli ötödik vb-címéről.
A 2025-ös szezon lezárása minden várakozást felülmúlt, hiszen három pilóta – Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri – érkezett Abu-Dzabiba eséllyel a világbajnoki cím megszerzésére. A háttérben három egészen különböző történet futott: Norris első győzelme karrierje csúcspontját jelentené, Verstappen a címvédésért és sorozatban ötödik bajnoki címéért küzdött, míg Piastri személyében minden idők egyik legfiatalabb világbajnokának avatása következne.
Ladocsi Péter
Ladocsi Péter, Lando Norris egyik versenymérnöke, aki ezzel a címmel magyar világbajnok lett a Forma 1-ben
Szerepe: Ladocsi Péter (Peti) rendszermérnökként szorosan együtt dolgozik Norrisszal, többek között a rajtokért is felelős, nagy a ráhatása a csapat eredményeire. A szakértő szerint Ladocsi Péter sikere példaértékű a magyar autósport számára.