Fotó: Közvilágítás nélkül maradt épületek egy kijevi lakónegyedben. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A legutóbbi orosz támadások után ismét romokban hever az ukrán energetikai infrastruktúra. Ennek eredményeként az emberek többet vannak áram nélkül, mint szolgáltatással

Országszerte, beleértve Kárpátalját és Ungvárt is, 12 és 16 órás áramkikapcsolások vannak.

Az áramszünetek miatt nincs melegvíz és központi fűtés sem, ami miatt a tudósító szerint sokan úgy érzik, hogy "visszazuhantunk 100 évet".