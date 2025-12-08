Magyarország identitása nem játék: a KDNP hadat üzent a káosznak

Sokan azt hiszik, csak szavakról van szó, de a valóság ennél sokkal rémisztőbb. Magyarország identitása kerülhet a süllyesztőbe, ha nem ébredünk fel időben. A KDNP most az asztalra csapott, és kimondta azt, amitől a baloldal retteg: nem hagyjuk, hogy a gyermekeinket és a hazánkat feláldozzák egy beteg ideológia oltárán.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) legfrissebb nyilatkozata kristálytisztán fogalmaz: Magyarország identitása soha nem képezheti alku tárgyát, és nem hagyjuk, hogy hazánk egy bizarr politikai kísérleti terep legyen idegen érdekek kezében. A tét hatalmas, hiszen a sorsdöntő 2026-os választás fogja meghatározni, hogy megmaradunk-e a béke pártja oldalán, vagy fejest ugrunk a pusztító háború és káosz világába. Nem nézhetjük tétlenül, ahogy kockára teszik mindazt, ami gyermekeink jövője szempontjából az egyetlen garancia a túlélésre.