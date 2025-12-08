NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Adjunk együtt: az IKSZ országos összefogása a rászorulókért

Az ünnep közeledtével sokan mozdulnak meg, de az IKSZ kezdeményezése túlmutat az egyszeri akciókon. Az "Adjunk együtt" program nem a felesleg lerakása, hanem a valódi, minőségi segítségnyújtás startvonala, amely egész évben elkíséri a rászorulókat.

Az idei ünnepi készülődés egyik legnemesebb kezdeményezése az Adjunk együtt, az IKSZ átfogó programja, amelyet Rövid Olivér főszervező mutatott be, és amelynek keretében az adventi karitatív program, az országos adománygyűjtés és a rászorulók támogatása nem csupán jelszavak, hanem kézzelfogható tettek. A fiatal kereszténydemokraták idén minden eddiginél szélesebb körben, az ország szinte minden régióját lefedve hirdették meg az akciót, hogy a tartós élelmiszerek, jó minőségű ruhák és játékok még szenteste előtt célba érjenek. A szervezők külön hangsúlyozzák: ez nem lomtalanítás, hanem a méltóság megőrzése melletti segítségnyújtás, legyen szó cipősdoboz-akcióról vagy melegétel-osztásról a Móricz Zsigmond körtéren. A cél nem egyetlen kampány, hanem egy egész éven át tartó, stabil partneri hálózat kiépítése a szeretetszolgálatokkal, bizonyítva, hogy a gondoskodás nem ér véget karácsonykor.

