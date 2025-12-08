Adjunk együtt: az IKSZ országos összefogása a rászorulókért

Az idei ünnepi készülődés egyik legnemesebb kezdeményezése az Adjunk együtt, az IKSZ átfogó programja, amelyet Rövid Olivér főszervező mutatott be, és amelynek keretében az adventi karitatív program, az országos adománygyűjtés és a rászorulók támogatása nem csupán jelszavak, hanem kézzelfogható tettek. A fiatal kereszténydemokraták idén minden eddiginél szélesebb körben, az ország szinte minden régióját lefedve hirdették meg az akciót, hogy a tartós élelmiszerek, jó minőségű ruhák és játékok még szenteste előtt célba érjenek. A szervezők külön hangsúlyozzák: ez nem lomtalanítás, hanem a méltóság megőrzése melletti segítségnyújtás, legyen szó cipősdoboz-akcióról vagy melegétel-osztásról a Móricz Zsigmond körtéren. A cél nem egyetlen kampány, hanem egy egész éven át tartó, stabil partneri hálózat kiépítése a szeretetszolgálatokkal, bizonyítva, hogy a gondoskodás nem ér véget karácsonykor.