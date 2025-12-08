Tüntetések zavarták meg a milánói operaszezon megnyitóját

A hagyományok szerint Szent Ambrus ünnepén nyitja meg a kapuit a nagyközönség előtt a zenei világ egyik leghíresebb intézménye, a milánói Scala. Idén azonban kettős tüntetés fogadta a közönséget. Az épület egyik sarkánál a palesztinpárti mozgalmak egy csoportja tartott zenés demonstrációt, és a torinói imám szabadon bocsátását követelték. A szakszervezetek nem messze innen vonultak fel, ők pedig azért tüntettek, hogy a színház igazgatósága vegye vissza azt a dolgozót, aki egy koncertet “Szabadságot Palesztinának” bekiabálásokkal zavart meg, ezért menesztették a Scalaból.

Az észak-olaszországi nagyváros életét ellehetetlenítik a migránsok. Tavasz óta szinte minden hétvégén a kormány és Izrael ellen demonstrálnak a palesztinpárti muszlimok és a szélsőbaloldali csoportok. Gyakoriak az erőszakos jelenetek is, a palesztinpárti migráns tüntetők sokszor megrongálják a város műemlékeit és zaklatják a békés járókelőket és turistákat.