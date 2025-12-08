Egy jelentés szerint civilizációs pusztulás fenyegeti Európát

Figyelmeztetést küldött Európának az Amerikai Egyesült Államok. A Fehér Ház által közzétett Nemzetbiztonsági Stratégiáról szóló dokumentumban azt írják, az Európai Unió birodalmi törekvései és az illegális migráció akár a teljes kulturális összeomláshoz is vezethetnek.
Donald Trump szerint amennyiben nem történik drasztikus irányváltás, a kontinens akár már 20 éven belül is szembesülhet a civilizációs eltörléssel. Brüsszel szuverenitásromboló lépései, illetve az illegális migrációval kapcsolatos politikája ugyanis visszafordíthatatlanul alakítja át a kontinens etnikai és kulturális arculatát.
A témában Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük.
Fotó: illusztráció (Gemini)