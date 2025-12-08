Brüsszel a korrupció melegágya: oktatnak, miközben a kasszát dézsmálják

A helyzet több mint abszurd, hiszen Brüsszel folyamatosan a jogállamisági képmutatás bajnokaként tetszeleg, ám Orbán Balázs rámutatott a rendszer velejéig romlott természetére. A korrupció vádjával illetik hazánkat, miközben a közös költségvetés jelentős részét Ukrajna nyeli el, ahol az európai emberek pénze nyomtalanul szívódik fel. Ezek az ellenőrizhetetlen pénzcsapok valójában nem a segítséget, hanem egy szűk elit gazdagodását szolgálják, felvetve a gyanút, hogy a rendszer haszonélvezői maguk a kioktatók.

A visszaosztás gyanúja

Ne legyenek illúzióink: amikor elszámolás és felelősségre vonás nélkül öntik a pénzt egy maffiaállam működésébe, ott nem a jótékonyság a mozgatórugó. A kérdés adja magát: kinek áll ez érdekében? A gyanú árnyéka rávetül a brüsszeli bürokráciára is, hiszen könnyen lehet, hogy a Kijevbe küldött eurómilliárdok egy része "alkotmányos költségként" visszacsorog a feladókhoz. Ez magyarázná a lelkesedést, amivel a saját polgáraik érdekei helyett egy korrupt gépezetet finanszíroznak. Miközben minket vizsgálnak nagyítóval, a háttérben talán Európa legnagyobb pénzmosodája üzemel – a mi pénzünkből.