Brüsszel haditerve 2030-ra: Orbán Viktor a sötét fellegekről

A horizonton gyülekező sötét fellegek egyértelműsítik Brüsszel valódi szándékait, amelyeket Orbán Viktor a nyilvánosság elé tárt. A miniszterelnök figyelmeztetése szerint a tét nem kevesebb, mint hogy belesodródunk-e egy pusztító háború örvényébe. A kiszivárgott forgatókönyv, vagyis a brüsszeli haditerv 2030 céldátuma világossá teszi: az Unió a fegyveres konfliktusra készül. Ebben a kontextusban az ukrán uniós csatlakozás veszélyei azonnali és visszafordíthatatlan hadba lépést jelentenének a kölcsönös védelmi klauzulák miatt. Éppen ezért a sorsdöntő választás 2026 tavaszán az utolsó lehetőségünk lesz arra, hogy behúzzuk a féket, mielőtt a szakadékba zuhanunk.

Brüsszel Visszafordíthatatlan döntések kapujában

A kormányfő történelmi párhuzama húsbavágóan pontos: ahogyan 2015-ben a kerítés megépítése volt az a pont, ahonnan nem volt visszaút a migráció megállításában, úgy most a béke kérdése vált hasonlóan végzetes dilemmává. Ha jövőre hibázunk, és engedjük, hogy a háborúpárti erők ragadják magukhoz a kormányrudat, 2030-ban már késő lesz korrigálni.

A brüsszeli gépezet ugyanis nem áll meg magától. Az uniós alapszerződés kötelez, a fegyverkezési program pörög, Ukrajna felvétele pedig az automatikus hadüzenettel ér fel Oroszország felé. Aki tehát a biztonságot és a gyermekeink jövőjét választja, annak most kell cselekednie és a nemzeti oldal mellé állnia a közelgő viharban. Nem babra megy a játék, hanem az életünkre.

