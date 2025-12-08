Fényinstalláció Gödöllőn és több nagyvárosban

A Gödöllőn idén is létrejövő DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozat koncepciója a fény, a művészet és a helyi történetek összefonódására épül, hogy a látogatók ne csupán fényeket lássanak, hanem élményekkel és történetekkel is gazdagodjanak.
A fénykiállítás több mint 400 installációt, 1,2 millió LED diódát és 40 km fényfüzért vonultat fel.
Helyszínek:
A fénykiállítás öt magyarországi városban látható: Gödöllő, Fertőd, Pécs, Szolnok és Zalaegerszeg.
Inspiráció: A Decoled 11 európai országban állít ki, és a magyarországi kiállításokat elsősorban Erzsébet királyné (Sisi) története inspirálta Gödöllőn.