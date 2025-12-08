Random Trip: A hangok szabadsága a Várkert Bazárban

Az év végi hajtásban igazi zenei felüdülést ígér a Random Trip, amelynek exkluzív otthona ezúttal a patinás Várkert Bazár lesz. A ritmusfelelős Delov Jávor vezetésével megvalósuló előszilveszteri nagykoncert garantálja a műfaji határokat átlépő improvizáció varázsát, ahol a hazai könnyűzene krémje gondoskodik a felejthetetlen hangulatról. Ezek a színpadon születő, megismételhetetlen zenei pillanatok méltóképpen és energikusan zárják le a Budavári Palotanegyed ünnepi szezonja által kínált gazdag programsorozatot.

Random Trip: All-Stars csapat a színpadon

A december 30-i este különlegessége, hogy olyan előadók lépnek egyszerre színpadra, akik ebben a felállásban talán soha többé nem lesznek láthatók. A mikrofonnál Sena, Wolf Kati és Vavra Bence váltja egymást, de a hangszeres szekció is parádés: a Godfaterből ismert Gotthárd Mihály gitárjátéka vagy a Bohemian Betyars hegedűse, Palágyi Máté találkozása garantálja a zenei tűzijátékot.

Ez az este tökéletes választás azoknak, akik kerülik a szilveszteri kliséket, de vágynak egy minőségi, lüktető és felszabadult évbúcsúztatóra. A koncertjegy ráadásul praktikus bónuszt is rejt: három órás ingyenes parkolást biztosít a helyszínen, hogy az este valóban csak a zenéről szóljon.