Európa öngyilkosságot követ el? Orbán Balázs kíméletlen diagnózist adott a 2025-ös évről

Magyarország azért maradt talpon a viharban, mert határozottan elutasította a pusztító diktátumokat. Orbán Balázs a Mandinernek adott interjújában rámutatott, hogy a háborús logika elutasítása volt a túlélésünk kulcsa. A politikai igazgató szerint az európai elit vaksága a szakadék szélére sodorta a kontinenst. Hazánk számára a magyar mozgástér megőrzése a nemzeti szuverenitás záloga. A legfontosabb feladatunk most az európai öngyilkosság megállítása, mielőtt visszafordíthatatlanná válik a folyamat. Csak a béke és gazdasági fejlődés hozhat valódi kiutat a mélyülő válságból. Sajnos a vesztes 2025-ös esztendő intő jel mindenki számára, aki nem a józan ész útját járja.