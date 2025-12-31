Ez egy fontos év volt, vízválasztó

,,Milyen is békegazdaság, miközben Európában mindenki háborús gazdaságot épít fel, hadigazdaságot épít fel, mindannyian tudjuk, a gyerekek is tudják, hogy a háborúhoz 3 dolog kell, pénz, pénz, és pénz , ezért Nyugat-Európában egy hadi gazdálkodásból fakadó megszorításos politika van, ott adót emelnek, ott a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, egy valódi hadi gazdálkodással történő átállás mi ezt nem csináljuk, Magyarország úgy döntött, hogy egy békegazdaság útvonalán haladunk, miután minden újra számoltunk, és újra kalkuláltunk." - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte, hogy lényegi változás nem történt a baloldalon, mert ott a brüsszeli utasításokat végrehajtó erők vannak. Elfogadják a migrációs paktumot, együtt mennek az európaiakkal a háborúba, és hajlandók megtenni, ha Brüsszel gender-szabályozást követel – sorolta a kormányfő.

,,Másik világ formálódik a szemünk előtt, és ebben az emberek keresik azt az utat, ki akarják jelölni azt az utat, ahol leginkább biztonságban érzik a jövőjüket, én mindig optimista voltam, most is az vagyok, a munkát becsülettel el kell végezni a helyzetről világosan kell beszélni, az ország előtt álló lehetőségekről világosan kell beszélni, és egy világos célra kell mandátumot kérni, mi ezt tesszük, tudjuk, hogy mire kérünk mandátumot, tudjuk, hogy mire kérjük a szavazatokat, és tudjuk, hogy mit akarunk az így megkapott hatalommal, erővel kezdeni."

A miniszterelnök felvetette, hogy Magyarország azért tudja megragadni a lehetőségeket és elhárítani a komoly veszélyeket, mert az európai országhoz képest cselekvőképesebb és akcióképesebb kormánya van.



,,A Fidesznek és a Kereszténydemokrata Néppártnak egy egységes vezetése van. Ez a legnagyobb versenyelőnye van Magyarországnak. Ha ma megnézi, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Ez a lényeg."