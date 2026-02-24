Csopakon folytatódott a Mediaworks országjárása

Szabó Gergő: "Szinte mindennapos most már az a fajta fenyegetés és az a fajta napi szinten történő katonai invázióval való fenyegetőzés ami az ukránok felől érkezik. Még mindíg azt mondják egyesek, véletlenül a bal oldalon, hogy nincs itt semmilyen háborús veszély, ez csak riogatás. Közben elfelejtik azt, hogy pont azok a nyugat európai vezetők, vezérkari főnökök, politikusok mondják: hogy gyerekek itt lassan el kell indulni, lassan be kell állni katonának. Lehet menni golyófogónak Ukrajnába. Sőt hát most egy friss hír, hogy elvárják tőlünk Kaja Kallasék, hogy Szlovák és Magyar katonák is menjenek Ukrajnába."