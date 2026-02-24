NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Szabadságharcos főváros - 1919 - 1956 - 1989

A kommunizmus áldozatai emléknapjának előestéjén tartott estről, annak főszervezője, Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője beszélt a Napindítóban.

Az emlékműsor hátteréről többek között így fogalmaztak a szervezők: "Elvbarátainkkal és harcostársainkkal a rendszerváltoztatás utáni időszak egyik fontos szimbolikus gesztusának tartjuk a Nemzeti Vértanúk emlékművének helyreállítását a Vértanúk terén. 2007-ben néhai Nagy Ervin politológus-filozófus hozta létre alapítványunkat, s egyik fő küldetésünk azóta is, hogy ellensúlyozzuk a XX. századi diktatúrák bő négy és az átmenet két zavaros évtizedében a közgondolkodást hamis útra terelő (poszt)kommunista és neoliberális behatásokat."

 

