„Ez egyszer már fájt” – egy régi ismerős nevére mutatott rá Kósa Lajos a Bayer show-ban

A Tisza Párt programja Bajnai Gordon, egykori baloldali miniszterelnök programja - mutatott rá Kósa Lajos a Bayer show-ban. A Fidesz alelnöke kifejtette: Magyar Péterék az IMF programját követik, ami a Bajnai-kormány alatt sokba került a magyar családoknak. Egyhavi bért és nyugdíjat vettek el, adókat és rezsit emeltek, csökkentették a családtámogatásokat és a táppénz mértékét is.

Kósa Lajos arra is reagált, hogy Magyar Péter szerint a Tisza-adótervet nem ők, hanem a mesterséges intelligenciával készítették, így pedig a tiszás szakértők aláírásai sem valódiak.

