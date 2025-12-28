„Ez egyszer már fájt” – egy régi ismerős nevére mutatott rá Kósa Lajos a Bayer show-ban

Nincs új a nap alatt, a Tisza Párt Bajnai Gordon, volt baloldali miniszterelnök programját vette elő - erre hívta fel a figyelmet Kósa Lajos a Bayer show-ban. A Fidesz alelnöke szerint a megszorításokkal teli tervezet adó- és rezsiemelést,illetve a családtámogatások csökkentését tartalmazza, így világos, hogy Magyar Péterék ugyanazt az IFM-programot követi, amit egykor Bajnai Gordon is.
A Tisza Párt programja Bajnai Gordon, egykori baloldali miniszterelnök programja - mutatott rá Kósa Lajos a Bayer show-ban. A Fidesz alelnöke kifejtette: Magyar Péterék az IMF programját követik, ami a Bajnai-kormány alatt sokba került a magyar családoknak. Egyhavi bért és nyugdíjat vettek el, adókat és rezsit emeltek, csökkentették a családtámogatásokat és a táppénz mértékét is.
Kósa Lajos arra is reagált, hogy Magyar Péter szerint a Tisza-adótervet nem ők, hanem a mesterséges intelligenciával készítették, így pedig a tiszás szakértők aláírásai sem valódiak.
