„Hányinger” – Varga Judit egyetlen szóval tiporta szét Magyar Péter álszent kijelentéseit

A pártelnök azt mondta: szerinte ezt nem is kell túlbeszélni, mert a nőknek köszönhet mindent és hálás nekik. Csakhogy volt felesége arról számolt be korábban: a pártelnök több alkalommal is bántalmazta.

Péter kijött egyébként a szobából, odament a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. Emlékszem, hogy az édesanyámmal ott félünk és lapulunk, hogy ebből mi lesz és a gyerekekkel mi lesz.

Varga Judit ezt követően arról beszélt, hogy miután megszületett az első gyermekük, Magyar Péter az előtörő anyai érzelmei miatt alázta meg.

Nem csak a volt feleségét bántalmazhatta Magyar Péter. Korábbi barátnője az Indexnek beszélt arról, hogy a pártelnök olyan agresszívan lépett fel vele szemben, hogy a gyermek sírva fakadt ijedtében.

Az, amit a Szily-interjúban tettél, minden határt átlép

- így reagált a Tisza Párt elnökének interjújára közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint Magyar Péter a szeretet ünnepének hangulatát használta fel arra, hogy átírja a múltat, és hogy elhitesse a közönséggel, milyen nagyszerűen bánt és bánik a nőkkel. A frakcióvezető szerint a Tisza Párt elnöke az interjúban nem mondott igazat, és újra átgázolt a volt feleségén és családján, hogy felhasználja őket önmaga dicsőítésére.



Szentkirályi Alexandra pedig azt írta: Még karácsonyi csodának is erős, hogy Magyar Péter a nők védelmezőjének próbálja eladni magát. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta: biztos benne, hogy a nők nem kérnek Magyar Péterből, és ezt meg is mutatják majd a 2026-os választáson.



Az interjúra Magyar Péter volt felesége is reagált. Varga Judit úgy fogalmazott:

hányinger,

a beszélgetés linkjét pedig megosztotta posztja alatt.