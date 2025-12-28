„Hányinger” – Varga Judit egyetlen szóval tiporta szét Magyar Péter álszent kijelentéseit

A nőket és az életben betöltött szerepüket éltette Magyar Péter a Szily Nórának adott interjúban. A pártelnök azt hangoztatta: hálás nekik, és mindent a nőknek köszönhet. Csakhogy Magyar Péter volt felesége és barátnője is arról számolt be, hogy a pártelnök több alkalommal is bántalmazta őket.
Péter kijött egyébként a szobából, odament a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. Emlékszem, hogy az édesanyámmal ott félünk és lapulunk, hogy ebből mi lesz és a gyerekekkel mi lesz.
Varga Judit ezt követően arról beszélt, hogy miután megszületett az első gyermekük, Magyar Péter az előtörő anyai érzelmei miatt alázta meg.
Nem csak a volt feleségét bántalmazhatta Magyar Péter. Korábbi barátnője az Indexnek beszélt arról, hogy a pártelnök olyan agresszívan lépett fel vele szemben, hogy a gyermek sírva fakadt ijedtében.
Az, amit a Szily-interjúban tettél, minden határt átlép
- így reagált a Tisza Párt elnökének interjújára közösségi oldalán a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté szerint Magyar Péter a szeretet ünnepének hangulatát használta fel arra, hogy átírja a múltat, és hogy elhitesse a közönséggel, milyen nagyszerűen bánt és bánik a nőkkel. A frakcióvezető szerint a Tisza Párt elnöke az interjúban nem mondott igazat, és újra átgázolt a volt feleségén és családján, hogy felhasználja őket önmaga dicsőítésére.
Szentkirályi Alexandra pedig azt írta: Még karácsonyi csodának is erős, hogy Magyar Péter a nők védelmezőjének próbálja eladni magát. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta: biztos benne, hogy a nők nem kérnek Magyar Péterből, és ezt meg is mutatják majd a 2026-os választáson.
Az interjúra Magyar Péter volt felesége is reagált. Varga Judit úgy fogalmazott:
hányinger,
a beszélgetés linkjét pedig megosztotta posztja alatt.