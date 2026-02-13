Meglepő ajándékot villantott Orbán Viktor

A humor a legjobb fűszer a politikában, pláne ha egy igazi nemzeti ikonról van szó. Ádám Martin sör dobozát kapta meg a miniszterelnök, ami azonnal elnyerte a tetszését. A paksi óriás, a mi magyar viking hősünk arcképe díszíti a dobozt, emlékeztetve mindenkit a tiszta nemzeti büszkeség erejére. Orbán Viktor vette a lapot, és a közösségi média felületén jelezte, hogy a Paksi FC sztárjával csak a munka végeztével koccint.