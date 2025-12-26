Hidvéghi Balázs: 2025-ben egyértelművé vált, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték

2025-ben egyértelművé vált, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték, a magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze ezt Magyarországon - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Hidvéghi Balázs közösségi oldalán azt mondta: Európa nehéz évet zár. Az elhibázott brüsszeli döntések következményeit pedig mindannyian érezzük. A politikus hozzátette: a háború, a migráció, a terrorveszély, az energiaválság és a gazdasági nehézségek határozzák meg ma az európai mindennapokat.