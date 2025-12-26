Hidvéghi Balázs: 2025-ben egyértelművé vált, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték

2025-ben egyértelművé vált, hogy a béke és a biztonság lett a legnagyobb érték, a magyar kormány pedig minden erejével azon dolgozik, hogy megőrizze ezt Magyarországon - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.