„Jöttmentek” leszünk a saját hazánkban? – Megmaradhatunk-e szabad nemzetnek?

Az elmúlt kétszáz év európai birodalomépítési kísérletei kivétel nélkül tragédiával végződtek, az alávetett nemzetek is, még a kontinensen is szolgasorba kerültek vagy szinte megsemmisültek az európai háborúk során. Nem csak a szuverenitásunk, hanem a személyes szabadságunk, a kultúránk és a nyelvünk is pillanatok alatt eltűnhet, ha a németek által erőltetett Európai Egyesült Államok olyan birodalom lesz, amilyet a németek építeni szeretnének.