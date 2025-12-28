„Jöttmentek” leszünk a saját hazánkban? – Megmaradhatunk-e szabad nemzetnek?

A HírFM Szimpla című műsorában Rácz András író és Bálint Botond arról beszélgetett, a 2025-ös év sem szólt másról, mint arról, hogy az EU elitje és bürokráciája egyre több nemzetállami hatáskört akart elvenni a tagországoktól. Persze a nagyobb, legnagyobb, gazdagabb országoknak kicsit kevesebb szuverenitásról kellene lemondania, mint a kisebb közép-európai tagállamoknak.
Az elmúlt kétszáz év európai birodalomépítési kísérletei kivétel nélkül tragédiával végződtek, az alávetett nemzetek is, még a kontinensen is szolgasorba kerültek vagy szinte megsemmisültek az európai háborúk során. Nem csak a szuverenitásunk, hanem a személyes szabadságunk, a kultúránk és a nyelvünk is pillanatok alatt eltűnhet, ha a németek által erőltetett Európai Egyesült Államok olyan birodalom lesz, amilyet a németek építeni szeretnének.