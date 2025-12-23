Képmutatás mesterfokon: Árad a szeretet, miközben börtönnel fenyegetőznek

A szeretet ünnepe közeleg, de egyeseknél ez csak álca. A Monitor stúdiójában ma este lerántjuk a leplet arról, mi zajlik a színfalak mögött. Ez a képmutatás mesterfokon: miközben árad a jóság, a politikai ellenfelek felé eltakarítással fenyegetés és börtön a válasz. De nem csak erről lesz szó. A Lakatos Márk ügy drámai fordulatot vett, hiszen az egyik szereplőn végre csattant a bilincs. Vajon miért hallgat erről a baloldali média? Ez a tipikus esete az agyonhallgatott nyomozás jelenségének. Eközben felcsillant a remény: sajtóhírek szerint februárban jöhet a budapesti békecsúcs, amely végre elhozhatja az orosz-ukrán háború lezárását.