NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes
Ikon - Már a születése előtt eldőlt Kamuti Jenő sorsa a vívást illetően

Ikon - Már a születése előtt eldőlt Kamuti Jenő sorsa a vívást illetően

Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója a HírTV stúdiójában egy érzelmes történetben idézte fel, hogyan pecsételődött meg a sorsa még világra jövetele előtt. Az egykori kiváló vívó elárulta: édesanyja határozott alapozta meg azt a sportolói karriert, amely később világhírnevet hozott számára.

  • Ikon
  • 1 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Gyakorlatilag meghaltam, de Isten és a kollégáim segítségével visszajöttem 

vallotta be őszintén Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója. A vívólegenda a Hír Televízióban idézte fel életének legnehezebb időszakát, amikor három és fél évvel ezelőtt a koronavírus okozta kóma és teljes lebénulás szélére került. 

Mindenre fény derül az alábbi videóban: 

 

 

Továbbiak a témában