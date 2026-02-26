Ikon - Már a születése előtt eldőlt Kamuti Jenő sorsa a vívást illetően

Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója a HírTV stúdiójában egy érzelmes történetben idézte fel, hogyan pecsételődött meg a sorsa még világra jövetele előtt. Az egykori kiváló vívó elárulta: édesanyja határozott alapozta meg azt a sportolói karriert, amely később világhírnevet hozott számára.