Ikon - Már a születése előtt eldőlt Kamuti Jenő sorsa a vívást illetően

Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója a HírTV stúdiójában egy érzelmes történetben idézte fel, hogyan pecsételődött meg a sorsa még világra jövetele előtt. Az egykori kiváló vívó elárulta: édesanyja határozott alapozta meg azt a sportolói karriert, amely később világhírnevet hozott számára.
Gyakorlatilag meghaltam, de Isten és a kollégáim segítségével visszajöttem
– vallotta be őszintén Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója. A vívólegenda a Hír Televízióban idézte fel életének legnehezebb időszakát, amikor három és fél évvel ezelőtt a koronavírus okozta kóma és teljes lebénulás szélére került.
