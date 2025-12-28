Kósa Lajos: Kinek járt el a szája?

2025 novemberének végén az Index egy 600 oldalas dokumentumról számolt be, amelyet a Tisza Párt gazdasági programjaként mutatott be.

A tervezet szerint:

A progam egy 1300 milliárd forintos adóemelést és megszorítást tartalmaz;

A Tisza bevezetné a progresszív adózást;

Szűkítené a családi adókedvezményeket és megszüntetné a GYED-et.

Fizetőssé tenné az egészségügy bizonyos részeit

Magyar Péter és a Tisza Párt határozottan tagadja, hogy a dokumentumhoz közük lenne. Magyar Péter több alkalommal is azt állította, hogy a "kamu dokumentumról" van szó, és mint közölte, azt a kormánypárti propaganda készítette, méghozzá mesterséges intelligencia segítségével.