Kósa Lajos: Kinek járt el a szája?

2025 novemberének végén az Index egy 600 oldalas dokumentumról számolt be, amelyet a Tisza Párt gazdasági programjaként mutatott be.
A tervezet szerint:
Magyar Péter és a Tisza Párt határozottan tagadja, hogy a dokumentumhoz közük lenne. Magyar Péter több alkalommal is azt állította, hogy a "kamu dokumentumról" van szó, és mint közölte, azt a kormánypárti propaganda készítette, méghozzá mesterséges intelligencia segítségével.
