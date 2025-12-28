NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kósa Lajos: Kinek járt el a szája?

A Tisza Párt megszorító csomagjáról és a pártelnök, Magyar Péter mesterséges intelligenciával kapcsolatos védekezéséről is szó esik vasárnap este a Bayer show-ban. Bayer Zsolt vendége ezúttal, Kósa Lajos országgyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke.

2025 novemberének végén az Index egy 600 oldalas dokumentumról számolt be, amelyet a Tisza Párt gazdasági programjaként mutatott be. 

A tervezet szerint: 

  • A progam egy 1300 milliárd forintos adóemelést és megszorítást tartalmaz;
  • A Tisza bevezetné a progresszív adózást;
  • Szűkítené a családi adókedvezményeket és megszüntetné a GYED-et.
  • Fizetőssé tenné az egészségügy bizonyos részeit

Magyar Péter és a Tisza Párt határozottan tagadja, hogy a dokumentumhoz közük lenne. Magyar Péter több alkalommal is azt állította, hogy a "kamu dokumentumról" van szó, és mint közölte, azt a kormánypárti propaganda készítette, méghozzá mesterséges intelligencia segítségével.

A témában Kósa Lajos is kifejtette véleményét a Bayer show-ban, mely megtekinthető vasárnap 21 órától a HírTV-n.

 

