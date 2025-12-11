Gyilkossággal fenyegetőző "szeretetország" és a férges csokimikulás rejtélye

A Tisza Párt háza táján egészen sajátos módon értelmezik az ünnepi hangulatot. Bár elvileg szeretetországot építenének karácsonyra, a hívek között akad olyan, aki a miniszterelnök meggyilkolását vizionálja. Ez a fajta "keresztényi szeretet" még a legedzettebbeket is meglepi. A háttérben eközben felbukkant Bokros Lajos is. A hírhedt csomagszakértő és Magyar Péter láthatóan egy kottából játszanak. A régi megszorító szerint a 13. havi nyugdíj puszta pénzkidobás. Ő már csak tudja. A megszorító tervek tehát készen állnak a fiókban, csak a megfelelő alkalomra várnak. A nyugdíjasoknak érdemes lesz felkötniük a nadrágot, ha ez a duó hatalomra kerül. A képmutatás azonban itt nem áll meg.