Megjelent a 2026-os évre vonatkozó országos gimnáziumi rangsor

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be.

A rangsor első 10 helyezettje: