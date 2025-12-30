Megjelent a 2026-os évre vonatkozó országos gimnáziumi rangsor

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be.
A rangsor első 10 helyezettje:
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest
- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest
- Lovassy László Gimnázium – Veszprém
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest
- Szent István Gimnázium – Budapest
- Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest
- Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium - Budaörs
- Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium - Budapest