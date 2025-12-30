NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Megjelent a 2026-os évre vonatkozó országos gimnáziumi rangsor

Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője lesz a segítségünkre abban, hogyan alakult a jövő évi rangsor.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be. 

A rangsor első 10 helyezettje:

  1. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – Budapest
  2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium – Budapest
  3. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium – Budapest
  4. Lovassy László Gimnázium – Veszprém
  5. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium – Budapest
  6. Szent István Gimnázium – Budapest
  7. Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium – Budapest
  8. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – Budapest
  9. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium - Budaörs
  10. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium - Budapest

