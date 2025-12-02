Menczer Tamás: A balliberális cégek minket alul mértek, a balliberális pártokat pedig felül és vesztettek

Menczer Tamás: "A helyzet a Tisza szempontjából ennél is súlyosabb, mert, ha nézzük a napokban a közvélemény-kutatásokat, akkor az úgynevezett baloldali, vagy a balliberális oldalnak kedvező think-thank-ak, közvélemény-kutatók is olyan számokat hoznak ki, hogy a Fidesz megy fölfelé, a Tisza pedig legalábbis megtorpant a balliberális cégek szerint is. Na most itt az a helyzet, ha megnézzük, hogy mi is történt. A balliberális cégek hazudtak a korábbi választás során is. Minket alul mértek, a balliberális pártokat pedig felül és vesztettek. Ebből azt a tanulságot vonták le, hogy még többet kell hazudniuk, korábban kell elkezdeniük és gyakrabban kell hazudni. Ezt láttuk az elmúlt időszakban. Mikor azt láttuk, hogy a Tisza száz százalékkal vezet, meg 150 százalékkal vezet, meg nem tudom én 30 millió magyar szavazna a Tiszára."