Új év, tiszta lap, új lehetőségek — ilyenkor sokan reméljük, hogy 2026 boldogabb, kiegyensúlyozottabb év lesz. De ha a boldogság ennyire vágyott cél, miért olyan nehéz elérni? Miért esünk bele újra és újra ugyanazokba a boldogságcsapdákba? És hogyan viszonyulhatunk a stresszhez úgy, hogy ne gyengítsen, hanem éppen ellenkezőleg: erősítsen bennünket?



A műsorban ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Arról beszélgettünk, hogy hogyan kezdhetjük valódi tiszta lappal az újévet, milyen boldogságillúziók vezetnek félre bennünket, és mit tehetünk 2026-ban azért, hogy ne a stressz irányítsa az életünket — hanem mi formáljuk a saját jóllétünket.