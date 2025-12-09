Németi Botond a helyszínről: titkolóznak Magyar Péterék

A politikai boszorkánykonyha most a magyar tengernél üzemel, ugyanis a Tisza Párt felsővezetése és szakértői gárdája Balatonfüred hűvös nyugalmát választotta, hogy megtartsák kétnapos frakcióülésüket december 8-9-én. A helyszínen tartózkodó kollégánk, Németi Botond információi szerint a találkozó célja a sorok rendezése: a párt vezetői, a háttéremberek és az országgyűlési képviselő-jelöltjei itt szabják meg azt az irányt és azokat a közelgő választásokkal kapcsolatos stratégiákat, amelyekkel nekimennek a kampánynak.