Orbán Viktor helyretette Baranyi Krisztinát: a kormány állja a számlát Karácsonyék helyett

A politikai mellébeszélésnek vége, hiszen Orbán Viktor szemtől-szembe tette helyre Baranyi Krisztinát, világossá téve a kormány álláspontját. A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy Budapest a nemzet fővárosa, ezért a működése nem lehet politikai játszmák tárgya, és ha Karácsonyék nem tudják kifizetni a fővárosi dolgozók fizetését, ő ki fogja állni a számlát helyettük.