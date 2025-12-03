Orbán Viktor helyretette Baranyi Krisztinát: a kormány állja a számlát Karácsonyék helyett

A miniszterelnök nem hagyott kétséget afelől, ki viseli a felelősséget, és ki nyújt megoldást. Orbán Viktor személyesen, szemtől szembe közölte Baranyi Krisztinával: ha a főváros vezetése csődöt mond, a kormány nem hagyja cserben a dolgozókat. Ez a mondat mindent elmond a jelenlegi helyzetről.
A politikai mellébeszélésnek vége, hiszen Orbán Viktor szemtől-szembe tette helyre Baranyi Krisztinát, világossá téve a kormány álláspontját. A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy Budapest a nemzet fővárosa, ezért a működése nem lehet politikai játszmák tárgya, és ha Karácsonyék nem tudják kifizetni a fővárosi dolgozók fizetését, ő ki fogja állni a számlát helyettük.