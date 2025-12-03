Főbb témák:

Őrizetbe vették Federica Mogherinit, az Európai Bizottság volt alelnökét.

Az Európai Unió volt diplomáciai vezetője, Federica Mogherini kedden őrizetbe került Belgiumban egy európai pénzeszközökkel való visszaélés ügyében folyó nyomozás keretében, egy az ügyhöz közel álló forrás szerint. Az 52 éves Federica Mogherini 2014 és 2019 között az EU külügyi főképviselője volt, majd a bruggei Európa Kollégium élére került, amely számos európai tisztviselőt képző rangos intézmény. Az európai ügyészség által vezetett nyomozás a 2021-22-es tanévre vonatkozóan felmerült favoritizmus gyanújára vonatkozik, amelynek keretében az EU diplomáciai szolgálata (EEAS), amelynek Mogherini volt a vezetője, egy képzési programot ítélt oda a jövőbeli diplomaták számára. Nem ez az első eset, hogy vezető EU-s tisztviselők körmére ráég valami, csak legalább nem oktatnának másokat jogállamiságból..



Nem teszik közzé miről tárgyalt az amerikai delegáció Moszkvában.



Berlin szerint az ukrajnai konfliktus lezárásához valószínűleg „fájdalmas engedmények” lesznek szükségesek Kijev részéről.



Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok, erre kerestük a választ.

Teljes adás: