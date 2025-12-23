Orbán Viktor szerint az Európai tagállamok többsége a háború felé mozdult el

A miniszterelnök a TV2-nek adott interjúban beszélt arról, hogy ugyan most háborúmentes karácsony lesz, de a háborús veszély továbbra sem múlt el. Orbán Viktor kiemelte: Szlovákiát, Csehországot és Magyarországot leszámítva minden más uniós tagállam a háború felé mozdult el.

Orbán Viktor, miniszterelnök: "Úgy döntöttek, hogy Ukrajnának nem adják oda az orosz befagyasztott vagyont mert abból azonnal háború lenne, meg a belgák tönkremennének 2 másodperc alatt, mert az orosz válaszlépések leterítenék gazdaságilag Brüsszelt, mármint Belgiumot és ezért úgy döntöttek, hogy inkább adjunk pénzt Ukrajnának másképpen és úgy döntöttek, hogy adjunk két évre 90 milliárd eurót Ukrajnának."

Orbán Viktor figyelmeztetett, hogy az Ukrajnának adott kölcsön soha nem fog visszajönni. Magyarországnak pedig 400 milliárd forintjába került volna az ukránoknak nyújtandó hitel.