Szívhez szóló üzenet az államfőtől: Ezt kérte minden magyartól Sulyok Tamás karácsonykor

Sulyok Tamás köztársasági elnök ünnepi beszédében a nemzet egysége és a közösség ereje köré fonta gondolatait, hangsúlyozva, hogy a karácsony fénye még élesebben világítja meg az emberi kapcsolatok mélységét. Az államfő szavai szerint pótolhatatlan kincs, hogy olyan közösségekhez tartozunk, ahol otthon érezzük magunkat, legyen szó a fővárosról, vidékről vagy a határon túli területekről. Az összetartozás fontossága nem csupán üres szólam, hanem a magyarság megélésének alapja: bár számtalan különféle közösségben élünk, a nemzeti sorsközösség mindannyiunkat egybeforr, és ez ad vigaszt a nehézségekben, valamint örömöt a sikerekben.