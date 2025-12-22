NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ünnepi különkiadás a stábbal – Ilyet még nem hallottál tőlünk

Ebben a különleges epizódban kivételesen nem külsős vendégek, hanem szeretett kollégáink ülnek a mikrofonok mögé, hogy megosszák velünk legszebb emlékeiket. Olyan szívmelengető sztorikat hoztak, amiken mi is csak ámultunk, és garantáltan mosolyt csalnak az arcotokra.

Ez most tényleg valami egészen más lesz. A karácsonyi Radar reflektorfénye végre házon belülre fordul. Most kivételesen nem távoli szakértőket faggatunk. Ez egy igazi ünnepi különkiadás, ahol a stúdió megtelik felszabadult nevetéssel. Ebben a rendhagyó részben szeretett kollégák mesélnek a legemlékezetesebb közös élményeikről. Garantáltak az exkluzív kulisszatitkok, amelyekről eddig szerényen hallgattunk. Együtt idézzük fel a vidám ünnepi pillanatok legjavát. Előkerülnek azok a sosem hallott történetek is, amelyekre talán még ti sem számítottatok. Dőlj hátra kényelmesen. Érezd a feléd áradó szeretetet. Ez az adás most értetek és nektek szól.

