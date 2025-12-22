Ünnepi különkiadás a stábbal – Ilyet még nem hallottál tőlünk

Ez most tényleg valami egészen más lesz. A karácsonyi Radar reflektorfénye végre házon belülre fordul. Most kivételesen nem távoli szakértőket faggatunk. Ez egy igazi ünnepi különkiadás, ahol a stúdió megtelik felszabadult nevetéssel. Ebben a rendhagyó részben szeretett kollégák mesélnek a legemlékezetesebb közös élményeikről. Garantáltak az exkluzív kulisszatitkok, amelyekről eddig szerényen hallgattunk. Együtt idézzük fel a vidám ünnepi pillanatok legjavát. Előkerülnek azok a sosem hallott történetek is, amelyekre talán még ti sem számítottatok. Dőlj hátra kényelmesen. Érezd a feléd áradó szeretetet. Ez az adás most értetek és nektek szól.