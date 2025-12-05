Választási csalás gyanúja: a Tisza Párt sötét stratégiája

A politikai elemzők figyelmeztetései alapján a Tisza Párt lépései aggasztó irányba mutatnak, felmerül a választási csalás gyanúja, miközben a kormány által garantált minimálbér-emelés eltörlése is fenyeget. A háttérben felsejlő külföldi beavatkozás veszélye, a felelőtlen gazdasági program kockázatai és a magyar választók megtévesztése együttesen rajzolnak ki egy olyan forgatókönyvet, amely nem a nemzeti érdeket, hanem idegen megrendelők szándékait szolgálja.