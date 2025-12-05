Brüsszel cinkelt lapokkal játszik: Orbán Viktor bejelentette a pert

A politikai csatatéren most Brüsszel a fő ellenfél, ezt Orbán Viktor tette világossá, figyelmeztetve, hogy a védelem nélkül maradt rezsiár az egekbe szökhet. A brüsszeli tervekben szereplő újabb szankciók, pontosabban az orosz gáz és olajvásárlás betiltása elkerülhetetlenül tragikus gazdasági következmények lavináját indítaná el. Ez a jogi bűvészkedés a miniszterelnök szerint nem más, mint hatalommal való visszaélés, aminek véget kell vetni.

Brüsszel trükkje: így kerülnék meg a jogot

A kormányfő lerántotta a leplet a bizottsági cselről: az Unió "kereskedelempolitikai döntésnek" álcázná a szankciót, hogy ne kelljen egyhangú szavazás, így megkerülve a magyar vétót. Olcsó, de veszélyes húzás. Orbán Viktor üzenete azonban kristálytiszta: ha ezt meglépik, perelünk. Mert bár a végső megoldást és a stabilitást csak a béke hozza el 2027-től, addig is körömszakadtáig védeni kell a megerősített orosz szerződéseinket és az energiabiztonságunkat a brüsszeli túlkapásoktól.