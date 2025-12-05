A politikai játszmák sűrűjében Brüsszel ismét kimutatta a foga fehérjét, amire reagálva Orbán Viktor péntek reggel egyértelművé tette: nem nézzük tétlenül a trükközést. A miniszterelnök bejelentése szerint az Európai Bizottság jogi úton felelhet azért, ha az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása kérdésében megpróbálja kijátszani a saját szabályait. Ez a fajta lopakodó hatásköri túlterjeszkedés ugyanis nem más, mint a jogállamiság nyílt megsértése, amelynek egyetlen célja a törvényes magyar vétó kikerülése és hazánk szuverenitásának csorbítása.