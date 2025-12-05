Karácsonyi káosz és nevetés: Ganxsta Zolee-ék nem finomkodnak

A hétvége televíziós csúcspontját a Harsány legújabb adása ígéri, ahol a mindig szókimondó Ganxsta Zolee és a pszichológia nagyasszonya, Hevesi Kriszta garantálja a paprikás hangulatot. A műsorvezető, Harsányi Levente vezetésével a társaság kivesézi a karácsonyi ajándékvásárlás gyötrelmeit és a várható közlekedési szabályok változása körüli vitákat is. A stúdióban helyet foglaló hazai showbiznisz kedvencei őszintén vallanak arról, miért választják egyre többen az online rendelés előnyei nyújtotta nyugalmat a tömegnyomor helyett.